Carabiniere indagato per aver ucciso ladro, il paese si mobilita per lui

E' il bar Vogue del borgo di Monte San Giusto la "sede" del comitato cittadino che sta raccogliendo la firme per sostenere il proprio carabiniere. Su un totale di 7.900 residente almeno 2.500 hanno piazzato la propria firma per dare solidarietà all'appuntato 47enne, da 15 anni carabiniere a Monte San Giusto, che tutti conoscono e che ora vogliono difendere.



Il militare la notte del 25 febbraio ha visto un sospetto, gli ha intimato l'alt ma quest'ultimo si è dato alla fuga in auto. Secondo quanto affermato dai carabinieri il malvivente aveva puntato contro la pattuglia a piedi e nel tentativo di evitare l'investimento è partito un colpo. Il proiettile ha raggiunto alla testa Klodjan Hysa, 34 anni, che dopo due giorni morirà in ospedale. Nella macchina erano stati trovati gli strumenti da scassinamento oltre ad una piccola refurtiva.



Da diversi giorni Monte San Giusto era nel mirino di una banda di ladri. Almeno dodici i casi di scassinamento segnalati e per questo la popolazione ora si trova completamente dalla parte del proprio carabinieri. "Ci ha solo difeso", dicono i cittadini che hanno anche esposto uno striscione al centro del paese: "+ carabinieri = - ladri". Un messaggio di "aiuto" contro l'ondata criminale.



Il comandante dei carabinieri delle Marche, Salvatore Favarolo, ha inviato altri uomini sul posto sia per dare un segnale di sicurezza ma anche per rassicurare che nessuno sarà lasciato solo, nemmeno il militare indagato che avrà come consuetudine l'assistenza legale pagata dall'Arma.



"Sono stato a Monte San Giusto - ha detto Favarolo - per portare solidarietà e vicinanza all'appuntato. L'ho incontrato, è sereno, come chi sa di avere la coscienza a posto e di aver fatto il proprio dovere. La sua è stata una reazione a un'azione. Non può sentirsi in colpa per quanto accaduto. Ho sentito parlare di encomi, ma questo non è tempo di medaglie, non è il momento di fare valutazioni. Pensiamo a gestire il presente. Riponiamo piena fiducia nella magistratura, con la quale collaboriamo pienamente". "Quanto accaduto ci rattrista, certo - ha aggiunto -; si tratta pur sempre di una vita umana che viene meno, ma comunque una vita che stava creando dei problemi alla collettività".