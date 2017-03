Cadavere scoperto in appartamento ad Ancona, morto da tempo

Il cadavere di un uomo di 49 anni, morto sembra da settimane, è stato scoperto dai vigili del fuoco in un appartamento di via Asiago ad Ancona. Ancora da chiarire le cause del decesso. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dall'odore insopportabile che filtrava dall'abitazione. Sul posto è al lavoro la polizia.