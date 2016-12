Botto artigianale,19enne perde dita

Per festeggiare l'ultimo giorno di scuola, un diciannovenne di Urbino ha fatto esplodere un petardo, costruito da lui stesso con una miscela di polveri, che però gli è scoppiato in mano procurandogli l'amputazione di 3 dita. Altri due compagni sono stati colpiti da schegge. Una volta soccorso, il 19enne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Ancona per essere sottoposto ad un intervento di chirurgia della mano.