Bimba 4 mesi muore in asilo nido

Una bimba di quattro mesi è morta nel sonno, nel suo lettino, in un asilo nido di Fabriano (Ancona). Secondo un primo esame sul corpicino si tratterebbe di una morte in culla. Ad accorgersi dell'improvviso decesso sono state le operatrici del nido, che hanno subito chiamato i soccorsi. Per la piccola non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno avviato un'indagine per escludere qualsiasi altra ipotesi.