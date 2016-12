Avvocatessa scomparsa a Fermo, trovato il cadavere nella sua auto

L'auto era nel parcheggio della casa di riposo "Pia Casa Hermas", in via Marconi, un luogo scelto dalla donna probabilmente perché abbastanza appartato. Accanto al corpo, che era raggomitolato in posizione fetale sul sedile posteriore, è stata trovata una bottiglia d'acqua in cui l'avvocatessa avrebbe sciolto il sonnifero.



In un biglietto, Loriana Dichiara avrebbe scritto di non voler essere più curata. Secondo indiscrezioni soffriva di crisi epilettiche e di depressione. Avrebbe dato anche il consenso alla donazione degli organi. Il biglietto si conclude con un semplice saluto: "Ciao".