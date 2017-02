Auto non si ferma all'alt e carabiniere spara: un ferito gravissimo

Non si è fermato all'alt dei carabinieri: un militare ha esploso un colpo con l'arma d'ordinanza ferendo alla testa un uomo a bordo della vettura, ricoverato in coma nella rianimazione dell'ospedale di Macerata. E' successo a Monte San Giusto in provincia di Macerata. Sembra che fosse in compagnia di altre due persone. Le condizioni del ferito sono gravissime.