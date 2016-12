Ascoli, riviste porno per boss al 41 bis: è battaglia di ricorsi nel supercarcere

Nonostante il sì del giudice di sorveglianza di Macerata, un boss sottoposto al 41 bis nel carcere di Ascoli Piceno per il momento non potrà ricevere le riviste porno tanto desiderate. A bloccare il tutto è stato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap). C'è il timore che, nascosti tra le pubblicità pubblicate sulle pagine hot, vengano inseriti messaggi per l'ergastolano. Il recluso, però, non si arrende ed è pronto a fare nuovamente ricorso.