Ascoli, precipita in un canalone per salvare il cane: morti entrambi

Un 28enne di Macerata è morto in un incidente di montagna sui Monti Sibillini in località Altino di Montemonaco (Ascoli Piceno). Il ragazzo stava facendo un'escursione insieme ad alcuni amici quando il suo cane è scivolato in un canalone: ha tentato di recuperarlo ed è a sua volta finito nel precipizio. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Perito anche il cane.