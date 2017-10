Ascoli Piceno, operaio cade in un silo: morto

Un operaio è morto dopo essere caduto in un silo contenente mais a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. L'incidente è avvenuto nella ditta "Acciarri", in contrada San Claudio. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Tragedia sul lavoro anche nel comprensorio Fiat di Mirafiori (Torino), dove è stato trovato morto nel raccordo del Drosso un operaio della ditta esterna che gestisce le manovre dei treni.