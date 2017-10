Ascoli Piceno, cinque escursionisti dispersi sui Sibillini

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno e il Soccorso alpino stanno cercando di rintracciare cinque escursionisti della provincia di Ancona dispersi sui monti Sibillini nella zona di Montegallo. I cinque, sorpresi dal calar del buio, non sono stati in grado di raggiungere il punto da dove erano partiti per l'escursione; hanno comunque segnalato la loro posizione attraverso WhatsApp e sono in contatto con i soccorritori.