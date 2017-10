Ascoli Piceno, auto contro Suv: morte due donne

Due donne, entrambe di 60 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Ascoli Piceno. Viaggiavano a bordo di un'auto, una Mercedes classe A, che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un Suv. L'impatto non ha lasciato scampo alle due vittime. Ferito in modo non grave il conducente dell'altro mezzo.