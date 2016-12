Ascoli, operaio disoccupato di 56 anni si suicida gettandosi dalla finestra

Con la moglie e i due figli maschi, di 28 e 25 anni, l'uomo aveva spesso discussioni accese, dai toni pesanti. L'ultima lite è avvenuta attorno alle 6, quando il 59enne ha discusso con il figlio minore per una banalità, le chiavi dell'auto familiare. Ad un certo punto ha spalancato la finestra e si è gettato nel vuoto, facendo un volo di otto metri.



I parenti non sono riusciti a intervenire in tempo e a fermarlo. Sono stati loro a chiamare i soccorsi, rivelatisi inutili. Secondo i carabinieri nel suicidio non ci sono responsabilità del figlio dell'uomo o di altre persone.