Ascoli, giovane litiga col titolare di un bar e torna con la pistola

Far west a Maltignano (Ascoli Piceno), dove un giovane italiano ha litigato in un bar con il titolare ed è poi tornato sul posto con un amico albanese esplodendo dei colpi in aria, forse con una pistola, a scopo intimidatorio. Il ragazzo è poi fuggito in auto, inseguito dal barista: le due vetture si sono scontrate (illesi entrambi i conducenti), e il giovane è stato a sua volta aggredito da alcuni testimoni che avevano assistito alla scena.