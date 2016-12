5 novembre 2014 Ascoli, all'ex imprenditore edile un saldo da zero euro sul cedolino della pensione Brutta sorpresa per Ugo Andreucci: per lui un assegno senza nessun valore Tweet google 0 Invia ad un amico

20:08 - Il cedolino della pensione è arrivato, puntuale, con tutte le voci stampate sopra. Peccato che il saldo finale accreditato sul conto corrente fosse pari a zero euro. Una gran brutta sorpresa per Ugo Andreucci, ex imprenditore edile di Appignano (Ascoli Piceno), che ha visto il suo assegno andare letteralmente in fumo quando ha esaminato il documento. Che sia un conguaglio? Un disguido? Un errore? In tempi di magra la vicenda, segnalata dal "Corriere Adriatico", è particolarmente triste. E urgono spiegazioni convincenti.