Ascoli, 14enne accoltella e ferisce al braccio la madre che dorme

Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato la madre che dormiva. La donna è stata portata al pronto soccorso per le ferite a un braccio. Per lei una prognosi di otto giorni. L'aggressione è accaduta in provincia di Ascoli Piceno. Non è chiaro il motivo del gesto, che potrebbe essere riconducibile nell'ambito di una separazione sofferta tra i genitori e per i timori dell'inizio dell'anno scolastico.