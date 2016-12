20:29 - Caccia al pirata della strada ad Ancona dove un uomo di 61 anni è stato travolto da un'auto che poi si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Secondo i rilievi della polizia municipale, che indaga sulla vicenda, la vettura sarebbe di colore bianco. Non ci sono però testimoni dell'incidente.