17:22

- Un uomo di circa 65 anni, A.L., residente a Macerata, è morto mentre faceva un'arrampicata sportiva con una donna, B.T., di 30-35 anni, nella via di roccia delle Placche alte a Serra San Quirico (Ancona). L'uomo, considerato un esperto rocciatore, avrebbe mancato un appiglio precipitando nel vuoto, mentre la compagna è rimasta in parete ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino.