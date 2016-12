foto LaPresse

10:12

- Una donna risulta scomparsa da lunedì sera a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino. La 51enne era uscita per portare a spasso il cane. Il marito ha dato l'allarme questa mattina e vigili del fuoco e carabinieri hanno dato il via alle ricerche nei boschi dei Monte Paganuccio ma, finora, non ci sono tracce.