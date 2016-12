Macerata, uccisa in strada dall'ex marito

foto Ansa Correlati Diario di un dramma: uccise perché donne 19:49 - Tragica aggressione, poco dopo le 3 di questa notte, a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Una donna di 66 anni, Maria Pia Vigoni, è stata uccisa a coltellate per strada dall'ex marito, il 76enne Graziano Palestini, dal quale viveva separata. L'uomo è stato bloccato poco dopo dai carabinieri. - Tragica aggressione, poco dopo le 3 di questa notte, a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Una donna di 66 anni, Maria Pia Vigoni, è stata uccisa a coltellate per strada dall'ex marito, il 76enne Graziano Palestini, dal quale viveva separata. L'uomo è stato bloccato poco dopo dai carabinieri.

La donna era uscita di casa molto presto per andare al lavoro, al mercato ittico di Civitanova. Aveva percorso pochi metri in bicicletta, quando è stata bloccata e costretta a scendere dall'ex marito, che dopo una breve discussione l'ha colpita con più fendenti al volto e al corpo, con un grosso coltello da cucina.



Alcuni vicini hanno sentito le grida della donna e hanno chiamato il 112. Una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto in pochi minuti: Palestini era ancora lì, con il coltello in mano, la ex moglie esanime a terra. L'anziana è morta pochi minuti dopo il ricovero in ospedale. Al momento del fermo, l'omicida non avrebbe detto nulla e ora si trova nella caserma "Piermanni" in attesa dell'interrogatorio del magistrato.



Secondo le testimonianze raccolte, la coppia, che ha tre figli adulti, si era separata tra molti dissapori e Palestini sembrava nutrire un forte rancore nei confronti della ex compagna.



La figlia: "Mio padre era disperato" - Ha subito preso le parti dell'omicida Catia, figlia di Palestini e di Maria Pia Vigoni, che ha detto: "Questo non è un caso di femminicidio, è un caso di disperazione. Mio padre era vessato. Mia madre se ne era andata di casa, lo pressava, lui era disperato". Catia ha poi aggiunto che i genitori erano in lite da tempo per questioni economiche legate alla causa di separazione.