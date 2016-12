foto Ansa

00:58

- Un uomo di 43 anni, D.G. di Cupra Montana (Ancona) è morto in un incidente stradale avvenuto a Fabriano. L'uomo era in sella ad una Kawasaki 750 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del posto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro un palo dell'illuminazione. Il 43enne ha riportato nell'impatto lesioni gravissime ed è deceduto sul colpo.