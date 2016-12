Fermo, salta tra i palazzi: precipita 16enne

foto Ansa Correlati Parkour ad alto rischio 19:31 - E' gravissimo un 16enne precipitato a Fermo da un'altezza di circa 10 metri mentre saltava da un palazzo all'altro. Il ragazzo sembra stesse praticando il "parkour", una forma di divertimento estremo che consiste nell'effettuare un percorso stabilito superando ogni tipo di ostacolo, compresi appunto tetti e terrazze. Il ferito è stato trasportato nell'ospedale di Ancona. - E' gravissimo unda un'altezza di circa 10 metri mentre saltava da un palazzo all'altro. Il ragazzo sembra stesse praticando il ", una forma di divertimento estremo che consiste nell'effettuare un percorso stabilito superando ogni tipo di ostacolo, compresi appunto tetti e terrazze. Il ferito è stato trasportato nell'ospedale di

B.G. era in compagnia di altri coetanei quando è precipitato a terra. Erano circa le 22:30 di domenica notte: alcuni condomini hanno sentito un tonfo sordo provenire dal cortile di Palazzo Giugliucci, uno stabile transennato per lavori in corso, sono scesi e hanno trovato il minorenne esanime a terra.



Forse il ragazzo ha sottovalutato la distanza da un secondo palazzo che sorge lungo il vicolo, e cercando di "volare" dall'uno all'altro, è piombato nel vuoto. Il dirigente del commissariato di polizia Roberto Palcani spiega che al momento non sono individuabili responsabilità di terze persone, dunque verosimilmente sull'episodio non verrà aperta un'inchiesta. Sono state raccolte le testimonianze degli altri giovanissimi, anche per capire quanto il fenomeno del parkour sia diffuso in città.