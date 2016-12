foto LaPresse

17:33

- Lei lo aveva lasciato il 16 agosto. Ma il suo convivente non si era rassegnato a perderla. Dopo averla attesa sotto casa a Osimo (Ancona), l'ha picchiata e accoltellata al torace con una lama da cucina. Luca Graciotti, 43 anni, è stato poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato. La vittima, C.A., 42 anni, di Napoli, è stato sottoposta a un intervento chirurgico per sospetta perforazione del polmone. La prognosi per lei è di 25 giorni.