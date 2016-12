foto Instagram

13:06

- Secondo i rilievi della Protezione civile, non ci sono state conseguenze per le persone e nessun danno grave agli edifici per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che alle 8.44 si è verificata lungo costa marchigiana tra Ancona e Macerata. "Permane tuttavia l'attenzione - spiega il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca -, equipaggi della Protezione civile e dei vigili del fuoco sono in azione per monitorare la situazione".