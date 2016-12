foto Ansa

- La polizia di frontiera di Ancona ha arrestato, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, due cosiddetti "passeur", entrambi cittadini tedeschi, che erano sbarcati in auto da un traghetto greco tentando di far passare un immigrato irregolare per un loro amico delle vacanze. A.M., 57 anni, e S.M.J., 46, residenti a Francoforte, sono così finiti in carcere.