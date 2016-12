foto LaPresse

- Una giovane donna, scivolata in un burrone e precipitata per circa venti metri sul versante umbro del Monte Catria, è stata soccorsa dall'eliambulanza del 118 di Ancona. Il mezzo aereo si è levato in volo da Fabriano. Il medico è riuscito a raggiungere la ragazza, che si trovava in una zona impervia, a piedi. L'infortunata è stata poi sollevata con un verricello, caricata sull'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Torrette di Ancona.