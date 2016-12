foto LaPresse

01:37

- Un motociclista pesarese di 67 anni, Rossano Piccioni, agente di commercio, è morto in un incidente stradale all'altezza di Cantiano. L'uomo, che viaggiava verso Gubbio in sella ad una moto Bmw K 1600 Gt, si è scontrato per cause in corso di accertamento con due auto che scendevano in senso opposto. L'urto ha fatto carambolare il motociclista lontano sull'asfalto, uccidendolo all'istante. Sul posto, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Cagli.