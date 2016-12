foto LaPresse

- Un bagnante risulta disperso nel mare davanti alla località Tre Camini a Campofilone (Ascoli Piceno), mentre altri tre che erano con lui sono stati soccorsi da bagnanti che erano in spiaggia e sono riusciti a tornare a riva. Tutti fanno parte di una comitiva composta di più persone. Alle ricerche del disperso partecipano personale via terra e mezzi in mare della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto.