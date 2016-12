foto Ansa

01:33

- Scosse di terremoto sono state avvertite, in sequenza, tra le province di Ancona e Macerata, con epicentro fra i comuni di Staffolo, Maiolati Spontini, Apiro, Poggio San Vicino. Le prime due sono state di magnitudo 2.5, mentre la terza di magnitudo 2.7. Secondo la Protezione civile non ci sarebbero danni a persone o cose. In molti hanno telefonato ai centralini di vigili del fuoco, polizia e carabinieri per avere informazioni.