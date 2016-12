foto Il Giornale

12:36

- Una busta che conteneva polvere bianca sospetta è stata recapitata alla filiale Bnl-Bnp Paribas di Fabriano (Ancona) e aperta da un'impiegata. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il plico per poi consegnarlo a un centro specializzato che analizzerà la natura della sostanza. Sotto osservazione medica l'impiegata che ha preso in consegna la missiva. La lettera era indirizzata genericamente alla Bnl, senza riferimenti più precisi.