21:36

- Un incendio è divampato a bordo della nave turca Nazo-S, in navigazione in Adriatico a 40 miglia da Civitanova Marche. I 12 componenti dell'equipaggio, tutti di nazionalità turca, che avevano abbandonato la nave ed erano a bordo di una scialuppa, sono tratti in salvo da un mercantile dirottato in zona dalla Guardia Costiera italiana. La nave, giunta ieri a Ravenna dall'Egitto, era ripartita questa mattina per la Romania.