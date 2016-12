foto Ansa

10:04

- Un furto da 122mila euro in denaro contante è stato messo a segno in un ipermercato di Ascoli Piceno. I banditi (due le persone inquadrate dalle telecamere di sicurezza) sono entrati utilizzando delle chiavi, e lo stesso hanno fatto per aprire la cassaforte con l'incasso della giornata. Sul fatto, avvenuto il 10 giugno ma reso noto solo ora, sta indagando la polizia.