Uomo ucciso a Pesaro, due dipendenti arrestati Uno ha rischiato il linciaggio dei colleghi

Pesaro, 51enne ucciso in strada 10:40 - Svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Ferri, l'imprenditore pesarese ucciso lunedì notte nella città marchigiana. Sono state infatti poste in stato di arresto le due persone fermate nella tarda serata di ieri. In manette sono finiti un marocchino naturalizzato italiano, residente a Rimini, e un macedone, dipendente di Ferri. I due volevano rapinare l'imprenditore dell'incasso dei distributori di benzina che possedeva.

Secondo i carabinieri del Comando provinciale, i due avevano intenzione di prendere nell'auto di Ferri, un Suv nel quale l'imprenditore è stato crivellato di colpi - 7 in tutto, 5 dei quali hanno raggiunto l'uomo alla testa e uno alle spalle - le chiavi elettroniche del caveau del distributore che l'uomo aveva a Montecchio, dove vengono erogati grossi quantitativi di carburante perché serve soprattutto autotrasportatori.



Chi sono i due arrestati - I due giovani arrestati dai carabinieri di Pesaro sono Donald Sabanov, 25 anni, macedone residente a Trasanni di Urbino, dipendente della vittima, e Karim Bari, 23 anni, di origini marocchine ma cittadino italiano, calciatore in una squadra dilettantistica, residente a Morciano di Romagna insieme alla famiglia.



Macedone rischia il linciaggio - Il macedone Donald Sabanov ha rischiato il linciaggio all'uscita della caserma dei carabinieri di Pesaro da dove è stato trasferito in carcere. I colleghi del giovane, dipendente in uno dei distributori della vittima, hanno cercato di aggredirlo rivolgendogli insulti. Sabanov, ieri, aveva partecipato ai funerali dell'imprenditore pensando forse che la sua assenza ai funerali del datore di lavoro avrebbe insospettito i carabinieri.



Per la vittima il killer era come un figlio - Dalle indagini è emerso che per Ferri, padre di un bambino di 12 anni e di una ragazza di 18, il 24enne era come un terzo figlio, con cui la vittima si confidava e che era al corrente di molti particolari della vita privata dell'uomo ucciso. Probabilmente, dunque, era anche a conoscenza delle abitudini e delle frequentazioni di Ferri, che la sera dell'agguato usciva dall'abitazione di un'amica nigeriana. L'imprenditore aveva anche aiutato economicamente il presunto assassino, che aveva un regolare contratto di lavoro. Nel suo ambiente, Donald Sabanov è conosciuto con il soprannome "il Barbaro", forse per la sua struttura massiccia e muscolosa. Per i carabinieri, la ferocia dell'omicidio denota anche un forte livore.



La rapina nella notte al distributore - A mettere gli investigatori sulle tracce degli assassini, il furto compiuto nel distributore da una persona travisata proprio la notte del delitto. L'area di servizio è stata così perquisita e monitorata, perché è stato subito chiaro che, date le strumentazioni sofisticate per accedere al caveau, solo una persona dell'entourage di Ferri poteva avervi accesso o procurarsi le chiavi elettroniche.