08:02

- Almeno due persone sono state fermate nella tarda serata di sabato per l'omicidio di Andrea Ferri, l'imprenditore pesarese ucciso lunedì notte. Secondo indiscrezioni, al momento non confermate, si tratterebbe di due cittadini stranieri, ma gli inquirenti, che mantengono il più assoluto riserbo, stanno in queste ore ascoltando anche altre persone, che, a vario titolo, potrebbero aver avuto un ruolo nella vicenda.