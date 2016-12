foto Ansa

- Una donna di 30 anni è stata accoltellata nella sua abitazione di Montelparo, nel Fermano. La donna è stata ricoverata in ospedale in codice giallo dopo essere stata soccorsa dal 118. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Montegiorgio che dovranno far luce sulla vicenda e chiarire le cause dell'aggressione.