foto Facebook Correlati Pesaro, 51enne ucciso in strada 11:03 - Un uomo di Pesaro, Andrea Ferri, è stato ucciso a colpi di pistola nella notte nella città marchigiana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Ferri, 51 anni, proprietario di tre distributori di benzina, è stato atteso dal suo assassino vicino a dove aveva parcheggiato l'auto e qui è stato freddato con alcuni colpi di pistola che lo hanno raggiunto alla testa e al torace. I carabinieri non escludono il movente passionale. - Un uomo di Pesaro, Andrea Ferri, è stato ucciso a colpi di pistola nella notte nella città marchigiana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Ferri, 51 anni, proprietario di tre distributori di benzina, è stato atteso dal suo assassino vicino a dove aveva parcheggiato l'auto e qui è stato freddato con alcuni colpi di pistola che lo hanno raggiunto alla testa e al torace. I carabinieri non escludono il movente passionale.

L'omicida sarebbe quindi fuggito per un breve tratto con l'auto di Ferri, una Bmw X6, abbandonando quindi la vettura in una via laterale.