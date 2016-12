Paciotti, l'auto dello stilista finisce nel fiume Impantanato, viene salvato dai vigili del fuoco

foto LaPresse Correlati Macerata,rapina nella villa di Cesare Paciotti 10:45 - Brutta avventura per lo stilista Cesare Paciotti, che questa mattina si era avventurato lungo la spiaggia di Civitanova Marche (Macerata), dove vive, a bordo della sua Land Rover Defender, in compagnia del cane di casa, un doberman. Risalendo la foce del Chienti, l'auto si è impantanata, sprofondando per un metro e mezzo nella sabbia. A soccorrerlo sono arrivati i Vigili del fuoco. - Brutta avventura per lo stilista, che questa mattina si era avventurato lungo la spiaggia di Civitanova Marche (Macerata), dove vive, a bordo della sua, in compagnia del cane di casa, un doberman. Risalendo la, l'auto si è impantanata, sprofondando per un metro e mezzo nella sabbia. A soccorrerlo sono arrivati i

Paciotti infatti ha chiesto aiuto ed è salito sul tettuccio della jeep insieme al cane. Una squadra speleo-fluviale dei vigili del fuoco è accorsa sul posto, dove ha tratto in salvo padrone e cane, ed entrambi sono in buona salute. Recuperata non senza fatica, per via delle correnti del corso d'acqua, anche la Land Rover.