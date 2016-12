Ancona, un tunisino si dà fuoco per protesta

foto Ansa Correlati Crisi, settantenne si dà fuoco

Sos racket, il presidente si dà fuoco 12:48 - Un uomo si è dato fuoco nel centro di Ancona. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e alcune auto della polizia. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi. - Unnel centro di Ancona. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e alcune auto della polizia. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi.

Si tratta di un tunisino di 54 anni, residente a Falconara Marittima, trasportatore. Secondo alcune testimonianze l'uomo, accompagnato dalla figlia, ha cominciato a suonare con insistenza al citofono del palazzo della Prefettura, dove era andato a protestare, probabilmente, perché qualche tempo fa gli era stato ritirato il libretto di circolazione. Il provvedimento era stato preso a seguito di un'infrazione al codice della strada o per qualche irregolarità durante il trasporto delle merci.



I dipendenti che si trovavano all'interno del Palazzo hanno avvisato la polizia e il 54enne ha approfittato del momento in cui il portone si è aperto e ne è uscita una persona per entrare nell'atrio, dove si è cosparso il torace con liquido infiammabile. Ha riportato ustioni in particolare sul viso e sul collo, ma le sue condizioni non sarebbero gravissime. Sul posto dell'incidente è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi del caso.