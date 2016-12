Sfregiata con l'acido, preso 2° albanese

foto Dal Web

- I carabinieri di Pesaro e Chieti hanno arrestato a San Salvo Marina Rubin Talaban, l'albanese di 31 anni ricercato dal 16 aprile scorso dopo il ferimento con l'acido dell'avvocatessa di Urbino, Lucia Annibali. L'uomo era nascosto in un'abitazione con due connazionali, arrestati per favoreggiamento, e si preparava a fuggire in Albania. I militari hanno circondato la casa e stamani, poco dopo le 5, è scattata l'irruzione.