Sfigurata con acido, catturato uno dei sicari

I carabinieri, la notte stessa dell'aggressione, avevano arrestato come mandante un collega ed ex compagno della vittima, Luca Varani, anche lui 35enne, che la donna aveva lasciato l'autunno scorso dopo aver scoperto che aveva un'altra relazione. L'uomo, però, per gli investigatori, non si era rassegnato, nonostante aspettasse un figlio dalla nuova compagna, e la Annibali era diventata per lui una vera ossessione.



Le indagini, coordinate dal procuratore di Pesaro Manfredi Palumbo e dal sostituto Monica Garulli, hanno portato i carabinieri a individuare i due sicari albanesi, che secondo l'ipotesi investigativa avrebbero materialmente messo in atto il feroce agguato dietro compenso di denaro. Il fermo di Precetaj è stato convalidato e il giovane è stato portato in un carcere diverso da quello in cui si trova Varani.



Incastrato dalle telecamere - L'albanese catturato è stato inchiodato da alcune immagini riprese da una telecamera di sicurezza che lo ha immortalato in compagnia di un secondo uomo, l'altro uomo ricercato per aver gettato materialmente l'acido sul viso della donna. Precetaj, invece, avrebbe trattato con l'avvocato ed ex compagno della donna tempi e modalità dell'aggressione.

Ancora in fuga l'altro sicario - Precetaj era in un casolare a Novilara, mentre l'altro sicario è ricercato anche in Albania e in Nord Italia. Porti, aeroporti e servizi di polizia stradale sono in possesso delle sue foto segnaletiche. Entrambi sono considerati soggetti pericolosi e con svariati precedenti. I carabinieri non escludono che vi siano anche dei fiancheggiatori, che risponderebbero di favoreggiamento personale.