foto Ansa

22:53

- Un uomo è morto in un incidente stradale sulla statale 16 in località Vallevò, nel comune di Rocca San Giovanni. La vittima è Vito Pagliano, di 52 anni, di Lanciano. L'uomo, alla guida di una moto di grossa cilindrata, si è scontrato frontalmente, in curva, con un'auto su cui viaggiava una coppia, rimasta illesa. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente sulla quale sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. L'uomo è morto sul colpo.