foto Carabinieri

00:58

- Sono ore d'ansia per una donna di 55 anni, di Bologna, di cui non si hanno più notizie. Si teme che la 55enne sia sia gettare in mare nel Pesarese. La donna ha lasciato alcune lettera di addio nell'auto, parcheggiata vicino alla spiaggia, in cui chiede scusa per il suo gesto disperandosi per la mancanza di lavoro. Tutto lascia pensare che la donna, disoccupata, potrebbe essersi gettata in mare nel porto di Vallugola.