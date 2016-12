foto Tgcom24

16:38

- Duro attacco di Gianna Dionisi, la sorella gemella di Romeo, l'uomo che si è ucciso a Civitanova Marche (Macerata) insieme alla moglie, nei confronti di Elsa Fornero. "Non so come faccia a dormire la notte, non li vede i morti che le passano davanti agli occhi?", si chiede la donna. Dionisi era un muratore che, a causa della crisi, era rimasto senza impiego. "Sono profondamente addolorata per questa tragedia", aveva commentato il ministro del Welfare.