11:56

- "Come si fa a non andare a portare solidarietà a una famiglia? Tre persone si sono tolte la vita per mancanza di speranza". Così a Tgcom24 la presidente della Camera, Laura Boldrini, commenta i suicidi delle Marche. "Non mi sono accorta dalle contestazioni ma ci sta anche questo. Chi ha un ruolo istituzionale - ricorda la Boldrini giustificando i fischi ricevuti durante i funerali - deve saper sopportare anche questo risentimento".