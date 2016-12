Suicidi Marche, Laura Boldrini contestata

foto Tgcom24 Correlati L'arrivo di Laura Boldrini a Civitanova

Laura Boldrini commossa 18:09 - "Faceva meglio a non venire". Questa la frase che la sorella di Romeo Dionisi, uno dei tre anziani morti suicidi per difficoltà economiche, avrebbe detto all'arrivo della presidente della Camera, Laura Boldrini, in visita a Civitanova Marche ai parenti delle vittime. Uno sfogo, quello dei parenti, confermato da più fonti. I conoscenti intanto ripetono che nessuno aveva capito il loro dramma: "Li ha uccisi la dignità". - "Faceva meglio a non venire". Questa la frase che la sorella di Romeo Dionisi, uno dei tre anziani morti suicidi per difficoltà economiche, avrebbe detto all'arrivo della presidente della Camera, Laura Boldrini, in visita a Civitanova Marche ai parenti delle vittime. Uno sfogo, quello dei parenti, confermato da più fonti. I conoscenti intanto ripetono che nessuno aveva capito il loro dramma: "Li ha uccisi la dignità".

Lo sfogo della sorella di Romeo Dionisi contro Laura Boldrini è stato rivolto al personale del servizio di sicurezza della Camera che stava facendo un sopralluogo in vista della visita della presidente. Ma Laura Boldrini è stata poi contestata direttamente da alcune persone, al suo arrivo al Comune di Civitanova. Qualcuno tra la folla l'ha però anche applaudita. La presidente della Camera ha incontrato il sindaco Tommaso Claudio Corvatta.



Alla base del gesto della coppia di coniugi gravi difficoltà economiche: l'uomo, Romeo Dionisi, di 62 anni, era disoccupato mentre la moglie, Annamaria Sopranzi, di 68, aveva una modestissima pensione. I due si sono impiccati in casa e quando il fratello della donna, Giuseppe Sopranzi, di 70 anni, ha scoperto i cadaveri si è diretto al porto, dove si è ucciso. I coniugi suicidi, che abitavano in un appartamento in via Calatafimi, sembra non avessero neppure i soldi per pagare l'affitto. La coppia non aveva figli.



Boldrini: "E' una tragedia, non potevo non venire" - La presidente della Camera non si è fermata a parlare con i giornalisti, ha detto soltanto: "Ci tenevo ad essere qui, è una tragedia immensa". Davanti al Comune si è formato un capannello con diverse persone che protestano, dicendo "non ce la facciamo più", "non c'è futuro per i giovani". "Bisogna dare più misure di protezione sociale in un momento in cui la crisi è pesante", ha risposto Laura Boldrini. "Ero nelle Marche quando ho saputo e non potevo non venire. E' una tragedia che ha sconvolto il Paese".



Ai funerali la protesta della gente: è un omicidio di Stato - Quando nella Chiesa di San Pietro e Paolo di Civitanova Marche sono arrivati i feretri dei tre anziani morti suicidi si sono levate numerose grida dalla folla presente: "Questo è un omicidio di Stato", !Omicidio della politica", "Ladri", "Vergogna" e "Neanche gli animali sono trattati così". Una donna fuori dalla chiesa ha detto : "Non è vero che non hanno chiesto aiuto, non glielo hanno dato". "Abbiamo persone in condizioni di indigenza".