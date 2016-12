Ascoli, muore dopo un'iniezione di antibiotico

foto Ansa 18:42 - Ha fatto un'iniezione di antibiotico per l'influenza ma poco dopo si è accasciata per strada ed è morta. E' successo a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è Erika Anna Avrai, romena di 42 anni. La donna era andata dal medico curante che le aveva prescritto un antibiotico. Forse l'iniezione è stata fatta per via endovenosa e non intramuscolare. E' stata aperta un'inchiesta mentre domani sarà effettuata l'autopsia. - Ha fattodiperma poco dopo si è accasciata per strada ed è morta. E' successo a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima èromena di 42 anni. La donna era andata dal medico curante che le aveva prescritto un antibiotico. Forse l'iniezione è stata fatta per via endovenosa e non intramuscolare. E' stata aperta un'inchiesta mentre domani sarà effettuata l'autopsia.

I carabinieri hanno trasmesso una prima informativa al magistrato inquirente, che dovrà anche stabilire se dopo aver acquistato il medicinale in farmacia, la romena se lo sia somministrato da sola, o se sia ricorsa all'aiuto di qualcuno, che ha poi commesso il tragico errore. I primi a soccorrerla sono stati alcuni passanti, poi è arrivato il medico curante e subito dopo un'ambulanza del 118. Ma per la donna non c'era più nulla da fare.