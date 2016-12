Jesi, filmano le compagne nello spogliatoio

foto LaPresse 18:11 - Prima hanno filmato con un cellulare le compagne di classe in biancheria intima che si cambiavano nello spogliatoio della palestra, poi hanno pubblicato il filmato su Facebook. E' successo a Jesi (Ancona). A lanciare l'allarme è stata una delle ragazzine che si è riconosciuta nel video, insieme ad altre studentesse di due seconde classi dell'istituto Galilei, e ha segnalato la cose al preside. Sulla vicenda indaga la procura di Ancona. - Prima hanno filmato con un cellulare le compagne di classe in biancheria intima che si cambiavano nello spogliatoio della palestra, poi hanno pubblicato il filmato su Facebook. E' successo a Jesi (Ancona). A lanciare l'allarme è stata una delle ragazzine che si è riconosciuta nel video, insieme ad altre studentesse di due seconde classi dell'istituto Galilei, e ha segnalato la cose al preside. Sulla vicenda indaga la procura di Ancona.

Nel video, che sarebbe già stato rimosso dal social network, le ragazze hanno riconosciuto le voci di alcuni dei loro compagni. "Dal sopralluogo condotto nei locali dello spogliatoio - spiega il preside, Floriano Tittarelli - abbiamo capito che i ragazzi hanno filmato da un foro della porta: prima c'era una maniglia, poi rimossa, il foro era stato otturato ma lo hanno liberato per riprendere con un videofonino le giovani mentre si preparavano per la lezione in palestra del martedì".



Provvedimenti contro i responsabili - "Con i ragazzi ho parlato - continua Tittarelli - dicono di aver fatto una stupidaggine senza rendersi conto delle conseguenze. Non immaginavano l'esplosione mediatica che c'è stata sulla vicenda. Ma le conseguenze ci saranno, e la prossima settimana il Consiglio di classe sarà chiamato a decidere quali provvedimenti adottare. Se la sospensione sarà superiore a 15 giorni, lo deciderà il Consiglio di istituto".



I carabinieri: "Nessuna querela" - "Al momento non si ravvisano delitti procedibili d'ufficio, per i quali quindi si potrebbe procedere anche senza presentazioni di formali denunce e/o querele. Queste ultime, al momento, non sono state presentate da parte di alcuna eventuale parte offesa". Così una nota diffusa dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Jesi Francesco Esposito, sul video postato su Facebook da alcuni studenti dell'Iis Galilei che avevano filmato di nascosto le compagne di classe nello spogliatoio della palestra.