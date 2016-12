foto Ansa

08:55

- A causa di un guasto tecnico il volo Alitalia Ancona-Roma è dovuto rientrare nell'aeroporto di Falconara poco dopo il decollo. A bordo, segnalano i passeggeri, molti dei quali infuriati per la mancanza di informazioni e di assistenza, una persona si sarebbe sentita male poco prima dell'atterraggio. Tra i numerosi imprenditori in partenza per la capitale c'era anche l'ex presidente di Confindustria Marche, Adolfo Guzzini.