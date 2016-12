foto Da video

13:57

- La guardia di finanza di Ancona ha sequestrato 300 kg di marijuana nascosti nel sottofondo di un autocarro sbarcato in porto da un traghetto greco, e arrestato due trafficanti albanesi. Ufficialmente, il camion trasportava cassette di plastica. I 280 panetti di droga, per un valore di mercato di circa 3 milioni di euro, erano occultati dietro una fascia di metallo di 15 centimetri; per rimuoverla è stata necessaria la fiamma ossidrica.