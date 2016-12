foto LaPresse 09:25 - Il sindaco di Civitanova Marche, Claudio Corvatta, ospita una famiglia di profughi Rom nella casa vuota di suo padre per non lasciarla al freddo, se ne va qualche giorno in vacanza e, in sua assenza, si scatena l'inferno. Perché, chiedono i concittadini di Corvatta, il sindaco non pensa piuttosto ai civitanovesi morosi a cui viene tagliata la luce e al lavoro che manca? - Il sindaco di Civitanova Marche, Claudio Corvatta, ospita una famiglia di profughi Rom nella casa vuota di suo padre per non lasciarla al freddo, se ne va qualche giorno in vacanza e, in sua assenza, si scatena l'inferno. Perché, chiedono i concittadini di Corvatta, il sindaco non pensa piuttosto ai civitanovesi morosi a cui viene tagliata la luce e al lavoro che manca?

Il paese si è diviso: c'è chi sostiene la decisione del sindaco di centrosinistra, ma sono in tanti a contestare il suo comportamento. La famiglia ospitata da Corvatta era scappata dalla Romania ai tempi di Ceausescu, come racconta il "Corriere della Sera". Ci sono il signor Mita Ciuraru, 55 anni, la moglia Mia di 54, malata e bisognosa di cure, i figli Narcisa e Ipat, 20 e 22 anni, e la moglie di Ipat, Stefania, 20 anni e incinta. I Ciuraru sono sempre vissuti nei pressi della stazione, chiedendo la carità alle strade. Corvatta ha spiegato che il suo è stato un gesto di carità verso una famiglia con una persona, la signora Mia, con gravi problemi di salute.



Una volta presa la sua decisione, il primo cittadino lascia Civitanova per andarsene in Trentino a trascorrere qualche giorno di vacanza. E' in sua assenza che si è scatenata la polemica. Non appena la notizia si è diffusa, su Facebook sono arrivate pesanti critiche all'indirizzo del sindaco. C'è chi gli ricorda che le fabbriche e i negozi chiudono mentre lui pensa solo ai nomadi. E c'è chi, come il consigliere d'opposizione Fabrizio Ciarapica, sottolinea che, mentre lui offre ospitalità a una famiglia Rom, tanti civitanovesi restano senza luce perché il Comune stacca loro il contatore per morosità.



"Anche queste persone stanno patendo il freddo - precisa Ciarapica -. Ma per loro il sindaco non fa niente". Intanto, mentre la rabbia monta e fuori dalla casa dove sono sistemati i Rom si vedono strani movimenti, la famiglia Ciuraru decide di lasciare l'abitazione del padre del sindaco e viene ospitata da Laura Speranza Marzola, volontaria di Cittadinanza Attiva e canante lirica al Pergolesi di Ancona. "Ma abbiamo paura", ammette Mita.



La cantante intanto compra per loro una roulotte usata che arriverà mercoledì: i Ciuraru si trasferiranno dunque a breve nell'area camperisti, dove già vivono altri nomadi accampati. "E' l'ufficializzazione della nascita di un campo Rom a Civitanova - si lamenta Ciarapica -. Vista la disponibilità del sindaco, chissà quanti ne arriveranno". Ma Corvatta replica: "Il problema esiste da anni. E finora non è stato affrontato".