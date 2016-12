foto Ansa

19:13

- E' morto nell'ospedale di Jesi, in provincia di Ancona, Diego Piersantelli, il 29enne ricoverato in coma dopo un mix di alcol e cocaina assunto la notte di San Silvestro. Il ragazzo aveva trascorso la serata con amici; poi, verso le 6:30 del mattino di martedì, qualcuno l'ha abbandonato davanti al pronto soccorso ed è fuggito in auto. Piersantelli era il figlio di Daniela Cesarini, ex assessore comunale di Jesi. Sul caso indagano i carabinieri.